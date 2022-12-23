Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,90 0,0256 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сборную Украины по хоккею и детей-хоккеистов тренируют граждане рф – расследование
Сборную Украины по хоккею и детей-хоккеистов тренируют граждане рф – расследование
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
11055

ISW: путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине

ISW: путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Аналитики института изучения войны (ISW) отметили, что российский диктатор владимир путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине, передает УНН.

Цитата

"путин удваивает усилия, чтобы снять с себя ответственность за ведение затяжной войны в Украине. путин сделал несколько заявлений о том, что россия стремится как можно быстрее закончить войну, одновременно отметив, что россия не будет наращивать темпы "специальной военной операции", поскольку это приведет к "неоправданным потерям". Оба заявления являются частью консолидированных усилий кремля, направленных на то, чтобы оправдать военные усилия путина перед российской внутренней аудиторией, которая все больше жертвует собой ради достижения нереалистичных целей кремля", - пишет ISW.

"путин и представители министерства обороны рф неоднократно выступали с заявлениями и предлагали расплывчатые оправдания военных неудач в последние дни, вероятно, пытаясь преуменьшить последствия длительной войны", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: рф не успеет существенно увеличить численность армии пока продолжается война в Украине - ISW

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.