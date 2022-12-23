ISW: путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Аналитики института изучения войны (ISW) отметили, что российский диктатор владимир путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине, передает УНН.

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"путин удваивает усилия, чтобы снять с себя ответственность за ведение затяжной войны в Украине. путин сделал несколько заявлений о том, что россия стремится как можно быстрее закончить войну, одновременно отметив, что россия не будет наращивать темпы "специальной военной операции", поскольку это приведет к "неоправданным потерям". Оба заявления являются частью консолидированных усилий кремля, направленных на то, чтобы оправдать военные усилия путина перед российской внутренней аудиторией, которая все больше жертвует собой ради достижения нереалистичных целей кремля", - пишет ISW.

"путин и представители министерства обороны рф неоднократно выступали с заявлениями и предлагали расплывчатые оправдания военных неудач в последние дни, вероятно, пытаясь преуменьшить последствия длительной войны", – говорится в сообщении.

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