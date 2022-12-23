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Премьер Италии Мелони хочет поехать в Украину в следующем году

Премьер Италии Мелони хочет поехать в Украину в следующем году

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что хотела бы совершить визит в Украину в начале 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на итальянский телеканал Rai.

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"Я хотела бы совершить эту поездку (в Киев) в первые месяцы следующего года", – сказала Мэлони.

Она также анонсировала телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.

"Мне нужно услышать Зеленского, наши дипломатические представительства на связи, чтобы звонок состоялся до Рождества", – заявила Мэлони.

Напомним 

Джорджия Мэлони была назначена первой женщиной-премьер-министром Италии.

Источник: УНН
Теги: Украина, визит, Италия
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