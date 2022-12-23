Новости: Политика
23 декабря 2022, 05:53 • Юлиана Росковинская • 8715
Премьер Италии Мелони хочет поехать в Украину в следующем году
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что хотела бы совершить визит в Украину в начале 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на итальянский телеканал Rai.
Цитата
"Я хотела бы совершить эту поездку (в Киев) в первые месяцы следующего года", – сказала Мэлони.
Она также анонсировала телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.
"Мне нужно услышать Зеленского, наши дипломатические представительства на связи, чтобы звонок состоялся до Рождества", – заявила Мэлони.
Напомним
Джорджия Мэлони была назначена первой женщиной-премьер-министром Италии.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram