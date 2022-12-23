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Премьер Италии призвала жителей на час выключать свет в знак солидарности с украинцами

Премьер Италии призвала жителей на час выключать свет в знак солидарности с украинцами

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони в четверг призвала итальянцев отключать газ и электричество на час в день в знак солидарности с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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“Чтобы понять через что проходят украинцы, я призываю всех итальянцев ежедневно выключать на час все источники энергии”, - сказала она.

Мелони в речи перед собравшимися в Риме послами Италии отметила, что украинцы “защищают свою свободу и любовь к стране”.

Напомним 

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила, что хотела бы совершить визит в Украину в начале 2023 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Италия
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