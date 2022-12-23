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Оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске

Оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В связи со значительными потерями, российские оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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“В связи со значительными потерями, оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области. Кроме того, несколько туристических баз в указанном населенном пункте используется для размещения военнослужащих оккупационных войск”, — говорится в сообщении.

Напомним 

На территории республики беларусь военные комиссариаты проводят проверку приписного состава. Особое внимание уделяется старшим офицерам, состоящим в запасе.

Источник: УНН
Теги: Украина, Бердянск, война с Россией
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