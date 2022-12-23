Новости: Война
23 декабря 2022, 07:22 • Юлиана Росковинская • 7080
Оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В связи со значительными потерями, российские оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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“В связи со значительными потерями, оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области. Кроме того, несколько туристических баз в указанном населенном пункте используется для размещения военнослужащих оккупационных войск”, — говорится в сообщении.
Напомним
На территории республики беларусь военные комиссариаты проводят проверку приписного состава. Особое внимание уделяется старшим офицерам, состоящим в запасе.
Источник: УНН
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