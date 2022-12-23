Российские оккупанты обстреляли Никопольщину
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Российская тяжелая артиллерия дважды накрыла огнем Никопольщину. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
Детали
Российские военные нанесли удары по двум городам – Никополю и Марганцу. Люди уцелели, отметил глава ОВА.
В Никополе российские снаряды изуродовали частные дома, хозяйственные постройки и газопровод.
В Марганце последствия обстрела выясняются.
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"В других районах сирена несколько раз предупреждала об опасности, но обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", - сообщил Резниченко.
Напомним
Российские оккупанты всю ночь терроризировали две общины Никопольщины – Красногригорьевскую и Марганецкую. Выпустили по мирным жителям более 50 снарядов. В Марганце пострадала 8-летняя девочка.