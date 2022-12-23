ГСЧС в Харьковской области: пиротехниками обезврежено 60 взрывоопасных предметов

КИЕВ. 23 декабря. УНН. За сутки с 22 по 23 декабря спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Детали

В течение отчетного периода осуществлено 16 оперативных выездов, из которых:

· 4 – на ликвидацию пожаров, 2 из которых повлекли вражеские обстрелы;

· 6 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам;

· 2 – на дежурство;

· 4 – другие выезды.

Пожар, вызванный обстрелами со стороны оккупантов, произошел в Чугуевском и Купянском районах Харьковщины. Горели гараж на территории частного домовладения и крыша жилого дома.

4 раза спасатели выезжали на проверку после вражеского артобстрела г. Купянская и Волчанска. Оккупанты повредили хозяйственный блок на территории лечебного учреждения, кровлю частного дома. Пожар не случился. Пострадали 5 человек.

Дополнение

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 60 взрывоопасных предметов.

Жителям города Купянска спасателя доставили 16 тонн питьевой воды.