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Донецкая область: оккупанты убили 4 мирных жителей, еще 7 ранили

Донецкая область: оккупанты убили 4 мирных жителей, еще 7 ранили

КИЕВ. 23 декабря. УНН. 22 декабря российские оккупанты убили 4 мирных жителей Донецкой области, еще 7 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

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"За 22 декабря россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области: 2 во Временном Яру и 2 в Бахмуте. Еще 7 человек в области получили ранения", - отметил он.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним 

21 декабря, российские захватчики ранили 3 мирных жителей Донецкой области.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Украина, война с Россией
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