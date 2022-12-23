Новости: Война
23 декабря 2022, 08:07 • Юлия Шрамко • 13695
Еще плюс 550: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 100 950 человек, 3005 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 23.12.2022 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 100 950 (+550) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3005 (+2) ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 5986 (+5) ед.,
- артиллерийских систем – 1984 (+6) ед.,
- РСЗО – 414 (+1) ед.,
- средств ПВО ‒ 212 (+0) ед.,
- самолетов – 283 (+0) ед.,
- вертолетов – 267 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1698 (+5),
- крылатых ракет ‒ 653 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4622 (+7) ед.,
- специальной техники ‒ 178 (+0).
Дополнение
Оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске.
Источник: УНН
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