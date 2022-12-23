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Еще плюс 550: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

Еще плюс 550: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 100 950 человек, 3005 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 23.12.2022 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 100 950 (+550) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3005 (+2) ед.,
  • боевых бронированных машин ‒ 5986 (+5) ед.,
  • артиллерийских систем – 1984 (+6) ед.,
  • РСЗО – 414 (+1) ед.,
  • средств ПВО ‒ 212 (+0) ед.,
  • самолетов – 283 (+0) ед.,
  • вертолетов – 267 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1698 (+5),
  • крылатых ракет ‒ 653 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4622 (+7) ед.,
  • специальной техники ‒ 178 (+0).

Дополнение

Оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, война
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