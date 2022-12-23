Еще плюс 550: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 100 950 человек, 3005 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 23.12.2022 ориентировочно составляли:

личного состава – около 100 950 (+550) человек ликвидировано,

танков ‒ 3005 (+2) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 5986 (+5) ед.,

артиллерийских систем – 1984 (+6) ед.,

РСЗО – 414 (+1) ед.,

средств ПВО ‒ 212 (+0) ед.,

самолетов – 283 (+0) ед.,

вертолетов – 267 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1698 (+5),

крылатых ракет ‒ 653 (+0),

кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 4622 (+7) ед.,

специальной техники ‒ 178 (+0).

Дополнение

Оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске.