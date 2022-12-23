Андрей Курский, СЕО Zakaz.ua: Продуктовый e-commerce Украины развивается даже несмотря на военное положение

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Всеукраинский сервис Zakaz.ua продолжает наращивать мощности бизнеса и запускать доставку с новых локаций партнеров. Андрей Курский, CEO компании, рассказал о новых клиентах во время войны, об изменениях на украинском рынке e-grocery в 2022 году и как работает компания в условиях военного положения.

Как изменился украинский рынок e-grocery во время войны?

По сравнению с 2021 годом объем продуктового e-commerce значительно просел. С рынка пропало немало игроков, среди которых такие сервисы доставки продуктов как Rocket, Cooker, Goodex и т.д. По оценке Zakaz.ua, в 2021 году рынок достиг около 300 млн долл. В настоящее время он сократился примерно втрое. Но отмечу, что к концу 2022 года динамика улучшилась, чем в первые месяцы войны. Бизнес пришел в себя после первого шока и адаптировался к новым условиям. Сейчас гораздо больше магазинов ритейлеров, предприятий и заведений HoReCa возобновили работу, чем это было весной и летом. В частности, и ВСУ отлично делают свое дело, освобождают оккупированные территории, куда возвращается украинский бизнес. Именно благодаря защитникам на фронте Zakaz.ua может работать, а наши Клиенты заказать продукты онлайн.

Как сейчас работает Zakaz.ua, что изменилось в компании в течение года?

До войны Zakaz.ua работал в 3 странах, в 18 крупных городах с 16 ритейл-партнерами. Мы активно масштабировались, перспективы были блестящие, а планы колоссальные. Но после роковой даты 24 февраля 2022 года ситуация несколько изменилась. В первый день войны мы приостановили деятельность и только через 10 дней возобновили работу. Сначала запустили доставку на западе Украины во Львове и Черновцах, а затем и в других городах. На сегодняшний день для Клиентов нашего сервиса доступна доставка в 13 крупных городах Украины и из 12 сетей партнеров-ритейлеров. Год выдался тяжелый, но мы выстояли, продолжаем работать, платить налоги, поддерживать экономику страны, обеспечивать работой наших сотрудников и удовлетворять потребности Клиентов.

Что касается продаж, поначалу была заметная просадка, но ежемесячно в течение года объемы доставленных заказов росли. По итогам последних месяцев можно утверждать, что статистика продаж в онлайне начала приближаться к показателям прошлого года. Также в обычном режиме работает наш филиал в Молдове. Однако в марте нам пришлось закрыть филиал в Узбекистане, чтобы сконцентрировать внимание на сохранении бизнеса в Украине. В этом году вопреки кризису мы продолжили масштабирование в Украине – начали сотрудничество с новым ритейлером WINETIME, а также запустили доставку из новых локаций партнеров – Ашан в Кривом Роге, Таврия В в Одессе и Ultramarket в Киеве на Подоле.

Также десятки наших сотрудников ушли на фронт. В свою очередь Zakaz.ua активно поддерживает Украину в борьбе с оккупантами и помогает со сбором средств на нужды ВСУ. Поддерживаем наших колег на передовой и помогаем им с закупкой военного снаряжения (тепловизоры, авто и т.д.). Кстати, руководитель отдела b2b-продаж компании, который находится на фронте, взял позывной ЗАКАЗ. В настоящее время его подразделение при выполнении боевых задач использует два автомобиля на номерах "Заказ", на покупку которых мы вместе с партнерами собрали деньги.

Произошли ли изменения в целевой аудитории, какие новые тренды появились среди онлайн-покупателей?

Среди новых тенденций в поведении украинских онлайн-покупателей выделю следующее:

Поддержка украинского производителя. Мы замечаем рост спроса именно на украинские бренды, которые масштабно поддерживают ВСУ или ведут волонтерскую деятельность.

Среди Клиентов e-commerce появилось много общественных и благотворительных организаций, закупающих продукты и товары первой необходимости. В частности, и в Zakaz.ua, кроме b2b и b2c-Клиентов, появилась категория Клиентов "социального сегмента". Сейчас сотрудничаем с большим количеством волонтерских организаций, заказывающих товары для комплектации благотворительных продуктовых наборов для переселенцев, военных и т.д.

В тренде мобильность. С началом войны использование мобильного приложения Zakaz.ua существенно выросло и стабильно превышает показатель заказов с web-сайта более чем на 50%.

Украинские потребители стали гораздо меньше делать импульсивные покупки.

Значительно вырос спрос на товары первой необходимости и продукты длительного хранения.

Год почти позади, какие у Zakaz.ua планы на будущее и что пожелаете украинцам в грядущем 2023 году?

В первую очередь, я желаю мира нашей стране и скорейшей Победы! А учитывая устойчивость команды Zakaz.ua, упорство и умение развивать бизнес даже в условиях войны, у нас сохраняются амбициозные планы. В рамках стратегии масштабирования планируем и дальше подключать новых партнеров, развивать направление доставки с рынков, расширять присутствие в Молдове и продолжить международную экспансию. Верим в позитивный сценарий событий и надеюсь, что скоро у нас появятся возможности реализовать все это.