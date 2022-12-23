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Шмигаль предлагает Южной Корее открыть в Украине производство электромобилей

Шмигаль предлагает Южной Корее открыть в Украине производство электромобилей

КИЕВ. 23 декабря. УНН. премьер-министр Денис Шмыгаль во время телефонного разговора с премьер-министром Южной Кореи Хан Док Су предложил ему открыть в Украине производство электромобилей. Об этом он сообщил в своем телеграмме, пишет УНН.

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Шмыгаль поблагодарил правительство этой страны за последовательную поддержку, оказание гуманитарной и нелетальной военной помощи.

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“Обсудили вызовы, связанные с войной россии против Украины, а также перспективные направления сотрудничества между нашими странами. Рассчитываем на расширение объемов помощи Южной Кореи в части оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры. Затронули послевоенное восстановление и участие корейских компаний в восстановлении. В частности, предложил открыть в Украине производство электромобилей”, – написал Премьер.

Дополнение

В ноябре украинская парламентская делегация во время визита в Корею договорилась о предоставлении помощи Украине в виде 20 высокомощных генераторов, а также 5 мини-экскаваторов.

Источник: УНН
Теги: Южная Корея
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