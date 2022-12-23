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Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине

Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Правительство Эстонии приняло решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В частности, это беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Рostimees.

Цитата

«Украина продолжает нуждаться в нашей помощи и поддержке в противостоянии российской агрессии. Наш пакет помощи на этот раз отвечает поступившим от Украины запросам, а также двусторонним соглашениям Сил обороны и Кайтселийта с их партнерами в Украине», - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Детали

Эстония поддерживает Украину индивидуальной экипировкой, такой как бронежилеты, пластины баллистической защиты для бронежилетов, форма, в том числе верхняя, и другие предметы одежды и аксессуары. Кроме того, в качестве дополнительной помощи в Украину будут отправлены дроны, комплекты для очистки оружия, аппараты искусственной вентиляции легких и другое, пишет издание.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция поставила Украине ракетные установки и оружие, а в начале следующего года пришлет еще больше.

Источник: УНН
Теги: Украина, военная помощь, Эстония, помощь
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