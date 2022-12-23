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Неизвестный открыл стрельбу в Париже: один человек погиб, еще двое серьезно ранены

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В пятницу утром неизвестный открыл стрельбу в 10-м округе Парижа. Как сообщают французские СМИ, один человек погиб, еще двое получили серьезные ранения, передает УНН.

Детали

Отмечается, что мужчина шестидесяти лет открыл огонь около 10:00, 23 декабря в одном из районов города. Как стало известно BFMTV, инцидент произошел на улице Энгиен, недалеко от курдского центра Парижа.

Как сообщают очевидцы, мужчина сделал около восьми выстрелов. На данный момент известно об одном погибшем и двух раненых.

Полиция задержала стрелка. На данный момент его мотивы неизвестны. В полиции рекомендуют избегать этого района и “дать возможность вмешаться службам экстренной помощи”.

Напомним

Пять человек были застрелены в кондоминиуме в пригороде Торонто, а стрелок был убит полицией.

Источник: УНН
Теги: Париж, стрельба
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