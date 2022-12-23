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23 декабря 2022, 14:31 • Елизавета Калитвенцева • 12015
Стрельба в Париже: число погибших возросло до двух
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В пятницу утром неизвестный открыл стрельбу в 10-м округе Парижа. Как сообщают французские СМИ, двое людей погибли, еще четверо получили ранения, передает УНН.
Детали
Отмечается, что мужчина шестидесяти лет открыл огонь около 10:00, 23 декабря, в одном из районов города. Как стало известно изданию BFMTV, инцидент произошел на улице Энгиен, недалеко от курдского центра Парижа.
Как сообщают очевидцы, мужчина сделал около восьми выстрелов.
Два человека погибли и еще четверо получили ранения, сообщила AFP прокуратура.
Полиция задержала стрелка. На данный момент его мотивы неизвестны.
Напомним
Пять человек были застрелены в кондоминиуме в пригороде Торонто, а стрелок был убит полицией.
Источник: УНН
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