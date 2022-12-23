"Отделять новогоднюю ночь не стоит": в КГГА ответили, что будет с отключениями света на праздники

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Отделять новогоднюю ночь от предыдущих в Киеве не стоит, поскольку в столице все еще есть огромный дефицит электроэнергии. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, отвечая на вопрос о графиках отключения света на праздники, передает УНН.

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“Я бы сейчас не отделял новогоднюю ночь от прошедшей. Потому что у нас, на сегодняшний день, есть огромный дефицит электроэнергии – около 50%. В городе сегодня работают и плановые и аварийные отключения, продолжаются работы по восстановлению поврежденной энергетической инфраструктуры. В первую очередь заживляются объекты критической инфраструктуры”, – сказал он.

Детали

По словам Поворозника, по состоянию на сегодняшний день в Киеве возобновлено теплоснабжение на 99%, за исключением тех котельных, которые попадают в зоны отключения электроэнергии.

“Момент о передаче больших генераторов – эти генераторы как раз идут для работы котельных, чтобы они могли обогревать здания в случае отсутствия централизованного электроснабжения. Вода в городе есть, при наличии света, на сегодняшний день стабилизировалась и связь”, – добавил представитель КГГА.

Дополнение

По состоянию на 23 декабря отопление и водоснабжение в Киеве получают все районы в штатном режиме, а электроснабжение – до сих пор в режиме аварийных отключений.