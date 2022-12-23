Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,90 0,0256 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
8805

Украина в декабре существенно нарастила импорт топлива

Украина в декабре существенно нарастила импорт топлива

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украина в декабре почти на треть увеличила импорт бензина и дизеля по сравнению с прошлыми месяцами. Об этом сообщил народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк в Телеграм, пишет УНН.

Цитата

"В декабре значительно увеличился импорт топлива (бензин и дизель) в Украину. Приблизительно на 30%, чем было в предыдущие месяцы", - сообщил нардеп.

Дополнение

В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов спрос на горючее в Украину вырос. Но его дефицит Министерство экономики не предусматривает.

Источник: УНН
Теги: топливо
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.