Финляндия готова принимать украинцев, проживающих в Эстонии: детали

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Финляндия сообщила, что готова принять украинских беженцев из Эстонии, где наблюдается перегрузка системы приема из-за наплыва людей. Об этом сообщает МВД Финляндии, пишет УНН.

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«В Эстонию прибыло значительное количество украинских беженцев, местная система приема перегружена. Именно поэтому, чтобы облегчить положение беженцев, правительство Финляндии предлагает желающим переехать в страну групповым транспортом. Подготовка дела была начата по просьбе Эстонии и ведется в сотрудничестве между эстонскими и финскими органами власти», - говорится в сообщении.



Детали



Финляндия готова принять примерно 50-100 украинцев. Предполагается, что договоренность начнется в январе.

«Государственный совет еще в мае очертил, что Финляндия готова помочь тем, кто убегает от войны. Это часть совместных действий ЕС. Наш долг - помочь тем, кто убегает от войны в Украине», - говорит министр внутренних дел страны Криста Микконен.

Для украинцев, желающих переехать из Эстонии в Финляндию, организуются согласованные автобусные и паромные перевозки. Обе страны несут ответственность за расходы, возникающие на их территории.

Дополнение

В связи с полномасштабной войной граждане Украины выехали в страны Европейского Союза. По состоянию на 19 декабря в Эстонии проживает 64 529 украинцев.