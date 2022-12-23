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В Украине продлили «ковидный» карантин до конца апреля

В Украине продлили «ковидный» карантин до конца апреля

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Сегодня на заседании Правительства было принято решение о продлении действия карантина из-за распространения COVID-19 до 30 апреля 2023 года, сообщает УНН.

Внесены изменения в распоряжение КМУ «О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации» и постановления «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID- 19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

«Продлен для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30.04.2023. Также продлен на всей территории Украины карантин до 30.04.2023», - сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Напомним

Предыдущим своим решением Кабмин продлевал карантин до 31 декабря 2022 года.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, карантин
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