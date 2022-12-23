В Сумской области дали бой российской ДРГ, у врага есть потери - глава ОВА

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Тероборона Сумской области накануне провела бой с российской диверсионно-разведывательной группой, у врага - двое убитых, другие - бежали обратно в рф, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в пятницу, 23 декабря, в Telegram, пишет УНН.

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"Терроборона Сумской области уничтожила российскую диверсионно-разведывательную группу! 22 декабря, утром, до 10 российских военных пересекли линию государственной границы Украины. На территории Краснопольской громады, близ села Высокое, наши терробороновцы вступили в бой с российской ДРГ. После короткого боя у врага - двое убитых. Другие - бежали обратно в россию", - отметил Живицкий.

Глава ОВА указал, что "с нашей стороны обошлось без потерь".

"Спасибо нашим защитникам и защитницам за оборону!" - подчеркнул чиновник.

Дополнение

22 декабря в пограничье Сумской и Черниговской областей враг обстрелял шесть громад.