Украина разорвала соглашение о воздушном сообщении с белорусией

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украина остановила действие Соглашения о воздушном сообщении с белорусией. Такое решение, как сообщает УНН, было принято во время сегодняшнего заседания кабинета министров.

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«Прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о воздушном сообщении, заключенного в г. Минске 17.07.1995», - сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Украина приостановила авиасообщение с белорусией в мае 2021 года после инцидента с незаконной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска для задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

С началом полномасштабного вторжения России Украина полностью закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов.