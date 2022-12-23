Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,90 0,0256 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
8670

Бенгальские огни и петарды тоже: в Киевской области запретили продавать и использовать пиротехнику

Бенгальские огни и петарды тоже: в Киевской области запретили продавать и использовать пиротехнику

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На территории Киевской области запрещена реализация и использование пиротехнических средств на время действия военного положения. Решение принято во время заседания оперативного штаба Совета обороны Киевской области, передает со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

Детали

Под запрет попадают: фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.д.

В Киевской ОВА объяснили, что решение касается как физических, так и юридических лиц, в частности субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере ресторанного хозяйства, общественного питания, развлекательных заведений и т.д.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Закарпатье решили запретить праздничную иллюминацию

Напоминаем, что в Киевской области также запрещено использование праздничной иллюминации. 

Источник: УНН
Теги: Украина, Киевская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.