Бенгальские огни и петарды тоже: в Киевской области запретили продавать и использовать пиротехнику

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На территории Киевской области запрещена реализация и использование пиротехнических средств на время действия военного положения. Решение принято во время заседания оперативного штаба Совета обороны Киевской области, передает со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

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Под запрет попадают: фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.д.

В Киевской ОВА объяснили, что решение касается как физических, так и юридических лиц, в частности субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере ресторанного хозяйства, общественного питания, развлекательных заведений и т.д.

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Напоминаем, что в Киевской области также запрещено использование праздничной иллюминации.