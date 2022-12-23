В Краматорске рашисты ударили по гражданскому объекту - ОП

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Краматорске в Донецкой области российские оккупанты ударили, предварительно, из С-300 по гражданскому объекту. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в пятницу, 23 декабря, в Telegram, пишет УНН.

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"Краматорск, Донецкая область. Оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому объекту города. По предварительной информации, использовали С-300. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - сообщил Тимошенко.

Дополнение

Российские оккупанты 23 декабря ударили ракетами по Краматорску Донецкой области.