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Пан-Евро-Меду быть: Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле с Молдовой

Пан-Евро-Меду быть: Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле с Молдовой

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект закона “О ратификации Протокола между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова от 13 ноября 2003”. Об этом сообщил представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Изменения в Соглашение предполагают, что в торговле между Украиной и Молдовой будут применяться Пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров. Отметим, что до сих пор в торговых отношениях с Молдовой Украина воспользовалась соглашениями, заключенными в рамках СНГ.

Для окончательного вступления в силу новых правил законопроект №0151 должен быть принят Верховной Радой и подписан Президентом. В то же время в Верховной Раде подчеркивают - политическая воля на принятие законопроекта есть, поэтому готовы проголосовать за документ как за основу, так и в целом.

Источник: УНН
Теги: Украина, Молдова, соглашение
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