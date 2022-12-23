В Киевской области дефицит электроэнергии составляет около 50%: где ситуация самая сложная

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Киевской области дефицит электроэнергии составляет около 50%. Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, самая сложная ситуация в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах, передает УНН.

Детали

Кулеба подчеркнул, что возобновительные работы на поврежденных энергетических сетях Киевской области продолжаются без перерыва и круглосуточно.

"Согласно доказанным Укрэнерго объемам — дефицит электроэнергии в регионе составляет около 50%. Приоритетно заживлены больницы, системы водо- и теплоснабжения и другие объекты критической инфраструктуры", - добавил глава ОВА.

По его словам, в частности, в Белой Церкви, Василькове, Фастове энергетикам удалось выйти на график отключений 4/4. Схожий график и в Вышгородском районе.

Самая сложная ситуация в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах. Там громады уже заживлены, но из-за масштабных повреждений свет подается на 2-4 часа, выключается на 6-10 часов.

"Однако опять же подчеркну, постепенно электроснабжение возобновляется. Задача для энергетиков остается неизменной — как можно быстрее выйти на понятные и справедливые графики подачи света. Предварительно, за 2-3 дня ждем изменения ситуации к лучшему. Это при отсутствии чрезвычайных ситуаций", - резюмировал Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской ОВА опровергли информацию о блекауте до 23 декабря

Напомним

20 декабря Кулеба сообщил, что без света находится 80% Киевской области.