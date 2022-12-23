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Минцифры запускает бета-тест получения судебных решений в "Дия"

Минцифры запускает бета-тест получения судебных решений в "Дия"

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министерство цифровой трансформации запускает бета-тестирование услуги получения судебных решений через приложение "Дия". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«Открываем запись на бета-тест судебных решений в «Дия». Продолжаем цифровизировать судебную систему Украины. В июле были внесены изменения в закон «О судоустройстве и статусе судей» для получения важной судебной информации в приложении. Теперь сможете в несколько кликов получить электронное судебное решение прямо в смартфоне», – отметил он.

По его словам, документ будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный.

Дополнение

В мобильном приложении "Дия" запустили выписку о месте жительства. Как указывают в "Дия", выписка о месте жительства доступна для взрослых и детей. 

Выписка о месте жительства может потребоваться при получении многих государственных услуг, устройстве ребенка в садик, открытии счета в банке и т.д. 

Источник: УНН
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