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Акция "Письма Святому Николаю": 350 детей получили подарки от МХП

Акция "Письма Святому Николаю": 350 детей получили подарки от МХП

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Международная компания МХП передала подарки для 350 детей из малообеспеченных семей в рамках акции “Письма Святому Николаю”. Об этом сообщили в пресс-службе ЧАО “Мироновская птицефабрика”, входящая в МХП, передает УНН

Детали

В рамках акции работники предприятий МХП могли стать личным Святым Николаем для ребенка из малообеспеченной семьи. Таким образом 350 детей из 10 областей получили подарки.

Цитата

“Конечно такая замечательная акция очень понравилась маленьким украинцам, однако, кроме приятных сюрпризов, многие дети просили о самом важном для всех нас – о Победе. И мы, взрослые, ее приближаем. Держим каждый свой фронт, чтобы уже в следующем году в нашем небе летали только сани Николая”, - говорится в сообщении.

Напомним

МХП в этом году передала все новогодние подарки для партнеров на Вооруженные Силы Украины.

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых, агротехнологий и ритейла с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба"). Основатель компании — Юрий Косюк.

Источник: УНН
Теги: Украина, дети, МХП
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