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Украинец Евгений Малолетка стал лучшим фотографом 2022 года по версии The Guardian

Украинец Евгений Малолетка стал лучшим фотографом 2022 года по версии The Guardian

фотогалерея

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украинец Евгений Малолетка стал лучшим фотографом 2022 года по версии The Guardian. В начале 2022 года фотожурналист освещал насилие в Казахстане, но вернулся в Украину после сообщений о том, что россия готовится к вторжению, передает УНН.

Цитата

"Когда мы делали сюжет о подготовке Украины к войне и о том, как страна готовится отразить нападение россии в случае чего, это выглядело несерьезно. И протесты, и подготовка небольших групп в Харькове не вызвали никакой серьезной реакции, и люди жили привычным. жизнью – ходили в театры, клубы. Все это было достаточно повседневно, и люди говорили "войны не будет", а мы сами в это не совсем верили", - рассказал Малолетка в интервью изданию.

Детали

Фотограф сначала работал для Associated Press в Харькове и Донбассе. После полномасштабного вторжения рф он вместе с коллегами уехал в Мариуполь.

"Был момент, когда они были единственными международными журналистами, оставшимися в Мариуполе, где их главный фокус был на страданиях людей. Они проводили время в госпиталях, приютах, квартирах, домах, а Малолетка снял одни из самых драматичных фото войны", – пишет The Guardian.

Малолетка и команда AP провели 20 дней, рассказывая об осаде города. Им пришлось уехать, поскольку их сообщили, что россияне охотятся на них за публикацию детального отчета о зверствах, происходящих в Мариуполе. Команде удалось выйти через 15 российских блокпостов в Запорожье.

Далее Малолетка продолжал освещать войну на разных рубежах – от Харькова, Донбасса и Запорожья до Николаева и Херсона, а также в Киеве.

Напомним

Американское издание The Economist выбрало страной года Украину за "героизм, мужество, изобретательность и стойкость". Журналисты отметили, что украинцы показали "превосходный пример" в 2022-м.

Источник: УНН
Теги: фото, Украина
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