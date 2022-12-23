Обстрел Херсона: в ОВА сообщили о двух погибших

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В результате обстрела Корабельного района Херсона российскими захватчиками погибли два человека, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич 23 декабря в Телеграм, пишет УНН.

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"российские захватчики обстреляли Корабельный район Херсона. Претерпели разрушений дома херсонцев неподалеку от центра города. Люди с ужасом покидали свои дома, поняв, что враг ведет прицельный огонь по мирным жителям. Предварительно известно о двух погибших - мужчине и женщине", - сообщил Янушевич.

По его словам, на месте обстрела работали спасатели, правоохранители и медики. Бригады скорой помощи оказывали помощь раненым.

Дополнение

Ранее в ОП сообщали, что 23 декабря в результате очередного удара российских оккупантов по Корабельному району Херсона известно об одном погибшем.

Перед этим прокуратура сообщила, что 23 декабря из-за утреннего вражеского обстрела Херсона погибли двое местных жителей. Впрочем, не указывала, в каком районе это произошло. Таким образом, идет ли речь о тех же жертвах, пока неизвестно.