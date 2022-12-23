"Забыл" задекларировать арендованную квартиру на столичном Печерске: дело "слуги" Пашковского передали в суд

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Дело нардепа от фракции "Слуга народа" Максима Пашковского, который "забыл" задекларировать арендованную квартиру на столичном Печерске, передадут в суд, передает УНН со ссылкой на НАБУ.

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"... направили в суд дело по обвинению народного депутата Украины IX созыва во внесении недостоверных данных в е-декларацию за 2020 год. Действия лица квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины) от 04.12.2020 № 1074-ІХ)", - говорится в сообщении НАБУ.

Детали

Следствие установило, что народный избранник был обязан, но не внес в декларацию за 2020 год сведения о жилье на Печерске (центральный район Киева), которым пользовался на основании договора аренды. Стоимость этой недвижимости составляет более 1,9 млн грн.

Расследование указанных фактов начато на основании заключения НАПК. В начале декабря 2022 года НАБУ и САП сообщили нардепу о подозрении.

Как ранее сообщал УНН, речь о нардепе от фракции "Слуга народа" Максиме Пашковском.