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В Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину

В Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Черновцах демонтировали последний памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил мэр города Роман Кличук, передает УНН.

Цитата 

"Последовательно избавляемся от советского хлама. Чужих героев нам не нужно, достаточно имеем своих", - говорится в сообщении. 

Детали 

Мэр Черновцов подчеркнул, что это последний памятник российсокому поэту в городе. 

Дополнение

В Днепре перенесут на территорию КП памятники пушкину, ломоносову, горькому и другим деятелям, связанным с РФ и СССР.

1 декабря в городе Измаил Одесской области демонтировали памятник российскому полководцу александру суворову.

В Киеве 10 ноября демонтировали памятники главарю большевиков николаю щорсу на бульваре Тараса Шевченко и советскому военачальнику николаю ватутину в Мариинском парке.

Источник: УНН
Теги: демонтаж, Черновцы и Черновицкая область
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