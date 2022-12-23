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Украина рассчитывает на старт новой программы с МВФ в следующем году - Шмыгаль

Украина рассчитывает на старт новой программы с МВФ в следующем году - Шмыгаль

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украина рассчитывает на старт новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом в 2023 году. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 23 декабря, пишет УНН.

Цитата

"Особые надежды возлагаем на сотрудничество с МВФ. Страны G7 положительно оценили мониторинговую программу с участием совета директоров фонда. Они призвали как можно быстрее согласовать и реализовать полноценную программу сотрудничества между Украиной и МВФ. Рассчитываем, что она стартует в 2023 году", - указал Шмыгаль.

Дополнение

МВФ одобрил новую мониторинговую программу для Украины.

Министерство финансов обнародовало меморандум правительства Украины и НБУ с МВФ на следующий год.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Кабмин, Украина, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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