Meta урегулирует скандальный иск Cambridge Analytica на 725 миллионов долларов

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Материнская компания Facebook Meta согласилась на урегулирование в размере 725 миллионов долларов коллективного иска в Соединенных Штатах, где она обвиняется в предоставлении третьим лицам доступа к личным данным пользователей. Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico.

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"Истцы со всем уважением просят суд предварительно утвердить безвозвратное мировое соглашение на сумму 725 миллионов долларов", - говорится в документе, опубликованном агентством Reuters.

Детали

Согласно документу, мировое соглашение является "наибольшим восстановлением, которое когда-либо достигнуто в групповом иске о конфиденциальности данных, и наибольшей суммой, которую Facebook когда-то платил за урегулирование частного группового иска".

По оценкам истцов, "размер класса" - общее количество нарушенных прав людей - находится "в диапазоне 250-280 миллионов" лиц, являющихся "всеми пользователями Facebook в Соединенных Штатах в течение периода, который длится с 24 мая 2007 г. по 22 декабря 2022 г.".

Заявление еще должно быть одобрено судом Сан-Франциско, в который оно было подано, а слушание назначено на март следующего года.

Дополнение

Пользователи Facebook подали в суд на компанию в 2018 году, требуя возмещения ущерба в связи с обвинениями в том, что гигант социальных сетей передал их личные данные третьим лицам.

Среди них печально известная британская аналитическая компания Cambridge Analytica, которая была связана с успешной президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 году.