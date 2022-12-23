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Meta урегулирует скандальный иск Cambridge Analytica на 725 миллионов долларов

Meta урегулирует скандальный иск Cambridge Analytica на 725 миллионов долларов

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Материнская компания Facebook Meta согласилась на урегулирование в размере 725 миллионов долларов коллективного иска в Соединенных Штатах, где она обвиняется в предоставлении третьим лицам доступа к личным данным пользователей. Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico.

Цитата

"Истцы со всем уважением просят суд предварительно утвердить безвозвратное мировое соглашение на сумму 725 миллионов долларов", - говорится в документе, опубликованном агентством Reuters.

Детали

Согласно документу, мировое соглашение является "наибольшим восстановлением, которое когда-либо достигнуто в групповом иске о конфиденциальности данных, и наибольшей суммой, которую Facebook когда-то платил за урегулирование частного группового иска".

По оценкам истцов, "размер класса" - общее количество нарушенных прав людей - находится "в диапазоне 250-280 миллионов" лиц, являющихся "всеми пользователями Facebook в Соединенных Штатах в течение периода, который длится с 24 мая 2007 г. по 22 декабря 2022 г.".

Заявление еще должно быть одобрено судом Сан-Франциско, в который оно было подано, а слушание назначено на март следующего года.

Дополнение

Пользователи Facebook подали в суд на компанию в 2018 году, требуя возмещения ущерба в связи с обвинениями в том, что гигант социальных сетей передал их личные данные третьим лицам.

Среди них печально известная британская аналитическая компания Cambridge Analytica, которая была связана с успешной президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 году.

Источник: УНН
Теги: США, Facebook
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