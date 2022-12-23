Новости: Экономика
23 декабря 2022, 16:40 • Юлия Шрамко • 6300
Громадам в следующем году будут оставлять 13,4% от акциза на топливо
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Правительство приняло решение о механизме зачисления в местные бюджеты 13,4% от акциза за топливо на 2023 год для усиления финансовой состоятельности громад, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства 23 декабря, пишет УНН.
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"Правительство оставляет 13,4% от акциза горючего в громадах на 2023 год. Сегодня приняли механизм его зачисления в местные бюджеты", - написал Шмыгаль в Телеграм.
По его словам, это улучшит финансовую состоятельность громад и даст дополнительные ресурсы на восстановление инфраструктуры и социальные расходы.
Дополнение
21 сентября Верховная Рада приняла возврат акцизов на топливо.
Источник: УНН
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