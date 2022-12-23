NASA объявило о завершении миссии InSight Mars

КИЕВ. 23 декабря. УНН. NASA официально завершило миссию посадочного модуля InSight Mars после того, как уровень мощности на космическом корабле упал настолько, что он больше не мог связываться с Землей, передает УНН.

Детали

21 декабря NASA объявило, что InSight пропустил два последовательных сеанса связи. Инженеры пришли к выводу, что отсутствие связи произошло после того, как батареи космического корабля разрядились.

InSight пропустил свой первый запланированный сеанс связи 18 декабря. NASA не сообщило, когда был запланирован второй пропущенный сеанс связи.

Руководители проекта внимательно следили за уровнем мощности на космическом корабле с прошлого года, поскольку пыль накапливалась на солнечных батареях корабля, уменьшая мощность, которую они могут генерировать. Эти массивы производили 5000 ватт-час в начале миссии, но в июне 2021 года они упали до 700 ватт-час. По состоянию на 12 декабря уровни мощности упали до 285 ватт-час.

Инженеры предприняли несколько попыток удалить накопившуюся пыль, в том числе использовали роботизированную руку посадочного модуля.

Контекст

InSight, выбранный в 2012 году в рамках линейки планетарных научных миссий NASA Discovery, приземлился на Марсе в ноябре 2018 года и намного превысил свою основную миссию за один марсианский год или 687 земных дней. На космическом корабле было два основных прибора: сейсмометр и датчик теплового потока, призванный помочь ученым понять внутреннюю структуру планеты.

Сейсмометр работал хорошо, зафиксировав более 1300 "марсотрусов" во время миссии. Однако датчик теплового потока, предназначенный для углубления в поверхность на глубину до пяти метров, застрял, поскольку не мог сцепиться с грунтом, несмотря на значительные усилия по проталкиванию датчика глубже.

В дополнение к этим двум основным инструментам InSight нес несколько других полезных нагрузок, включая инженерные датчики, камеру и набор метеорологических инструментов.

InSight продолжал собирать сейсмические данные до конца миссии, хотя ограниченная мощность означала, что сейсмометр мог работать всего восемь часов, после чего он отдыхал в течение трех дней для перезарядки батарей.

NASA потратило 813,8 миллиона долларов на InSight, включая космический корабль, запуск и эксплуатацию. Франция и Германия, предоставившие сейсмометр и датчик теплового потока, потратили около 180 миллионов долларов.