В Украину поставили уже более 200 грузов с оборудованием для энергоснабжения

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Украину прибыло уже более 200 грузов с энергетическим оборудованием. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 23 декабря, пишет УНН.

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"Ежедневно в Европе и мире появляются новые инициативы в поддержку Украины и украинцев. Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием. Евросоюз пообещал мобилизовать для нас 900 генераторов. Спасибо и ценим этот жест солидарности", - отметил Шмыгаль.

Детали

Премьер сообщил, что 500 тыс. преимущественно маломощных генераторов завезли в Украину в этом году бизнес и люди. И что дополнительно партнеры дают большие генераторные установки, которые способны питать важные объекты. К примеру, медицинские учреждения или насосные станции водоканалов.

"Так строим непробиваемую энергетическую стену, с которой агрессор не справится", - подчеркнул Шмыгаль.

Дополнение

Верховная Рада разрешила хранить горючее до 2 тонн для генераторов без лицензий.