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Немецкий перевозчик Deutsche Bahn передал 63 генератора "Укрзализныци"

Немецкий перевозчик Deutsche Bahn передал 63 генератора "Укрзализныци"

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn сообщил, что отправил "Укрзализныце" 63 генератора для отладки работы в условиях дефицита электроэнергии, информирует УНН.

Цитата

"Первые 63 генератора для украинских ремонтных мастерских и вокзалов в Ганновере загружены, еще 325 аварийных генераторов появятся в январе. Мы хотим поддержать наших невероятно смелых коллег там, где срочно нужна помощь", - подчеркнул генеральный директор Deutsche Bahn Рихард Лутц. 

Детали

По его словам, генераторы обеспечат электроэнергию и отопление на железнодорожных станциях и ремонтных заводах, а также будут использоваться непосредственно в поездах.

325 аварийных электрогенераторов, которые получит "Укрзалізниця" в январе, будут использоваться для обеспечения электроэнергией пассажиров и рабочих мест украинских железнодорожников.

Дополнение

Европейский Союз предоставит Украине 900 генераторов.

Правительство Грузии приобрело для Украины 25 генераторных установок высокой мощности, сегодня осуществлена их нагрузка для последующей отправки. 

Источник: УНН
Теги: Германия
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