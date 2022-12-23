Немецкий перевозчик Deutsche Bahn передал 63 генератора "Укрзализныци"

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn сообщил, что отправил "Укрзализныце" 63 генератора для отладки работы в условиях дефицита электроэнергии, информирует УНН.

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"Первые 63 генератора для украинских ремонтных мастерских и вокзалов в Ганновере загружены, еще 325 аварийных генераторов появятся в январе. Мы хотим поддержать наших невероятно смелых коллег там, где срочно нужна помощь", - подчеркнул генеральный директор Deutsche Bahn Рихард Лутц.



Детали



По его словам, генераторы обеспечат электроэнергию и отопление на железнодорожных станциях и ремонтных заводах, а также будут использоваться непосредственно в поездах.

325 аварийных электрогенераторов, которые получит "Укрзалізниця" в январе, будут использоваться для обеспечения электроэнергией пассажиров и рабочих мест украинских железнодорожников.

Дополнение

Европейский Союз предоставит Украине 900 генераторов.

Правительство Грузии приобрело для Украины 25 генераторных установок высокой мощности, сегодня осуществлена их нагрузка для последующей отправки.