лукашенко поедет в россию 24 декабря: детали очередной встречи

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко поедет в россию завтра, 24 декабря. Его визит состоится после приема российского диктатора владимира путина в минске, что был на этой неделе, пишет УНН со ссылкой на пропагандистское СМИ "Белта".

Детали

Отмечается, что лукашенко по приглашению президента рф посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина в подмосковном Звездном городке. Пока там проходят отбор кандидаты на полет в космос от беларуси, пишет издание.

Кроме этого, диктатор ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Речь пойдет и о дальнейших перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.

Цитата

"александр лукашенко также примет участие в неформальной встрече глав государств – участниц СНГ, которая состоится 26-27 декабря в санкт-петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах", - говорится в сообщении.

Напомним

19 декабря российский диктатор владимир путин и самопровозглашенный правитель беларуси александр лукашенко провели встречу в минске.

Аналитики ISW в отчете высказали предположение, что путину снова не удалось уговорить правителя беларуси александра лукашенко вступить в войну с Украиной.