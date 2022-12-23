Зеленский поставил 8 задач для послов Украины на следующий год
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Конференции послов Украины “Война и новые горизонты в мире” очертил основные задачи для дипломатов на следующий год, передает УНН.
Детали
К основным направлениям работы во внешней политике Президент отнес:
начало переговоров о вступлении Украины в ЕС;
подготовка к запланированному саммиту НАТО и обеспечение конкретных результатов саммита для Украины;
обеспечение оборонных и безопасных потребностей;
восстановление энергетики после российских ударов;
международная помощь по быстрому восстановлению Украины после войны;
разработка новых пакетов санкции против россии, а также блокирование российских активов по всему миру;
международный трибунал в отношении совершенных военных преступлений;
защита интересов украинских беженцев и помощь при их возвращении в Украину.
Напомним
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получила новую ориентировку по привлечению помощи от партнеров для восстановления энергосистемы. Сейчас начата работа по получению новой партии.