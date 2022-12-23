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"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
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Зеленский поставил 8 задач для послов Украины на следующий год

Зеленский поставил 8 задач для послов Украины на следующий год

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Конференции послов Украины “Война и новые горизонты в мире” очертил основные задачи для дипломатов на следующий год, передает УНН.

Детали

К основным направлениям работы во внешней политике Президент отнес:

начало переговоров о вступлении Украины в ЕС;

подготовка к запланированному саммиту НАТО и обеспечение конкретных результатов саммита для Украины;

обеспечение оборонных и безопасных потребностей;

восстановление энергетики после российских ударов;

международная помощь по быстрому восстановлению Украины после войны;

разработка новых пакетов санкции против россии, а также блокирование российских активов по всему миру;

международный трибунал в отношении совершенных военных преступлений;

защита интересов украинских беженцев и помощь при их возвращении в Украину.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получила новую ориентировку по привлечению помощи от партнеров для восстановления энергосистемы. Сейчас начата работа по получению новой партии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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