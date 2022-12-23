Новым главой Администрации судоходства Украины назначен Евгений Игнатенко

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кабинет министров Украины назначил новым главой Администрации судоходства Украины Евгения Игнатенко. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу Министерства инфраструктуры в Facebook.

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"В морской отрасли Евгений с 2004 года. Начинал как помощник капитана на судах зарубежного плавания. С 2012 года присоединился к команде ООО СП "Нибулон", с которой прошел путь от капитана буксира до директора судоходной компании. С 2017-го отвечал за развитие коммерческой деятельности и руководил флотом ООО "Грейн–Трансшипмент", - говорится в сообщении.

Справка

Евгений Игнатенко заменил на этом посту Виталия Кондратива, который возглавлял ведомство с августа 2021 года.

С декабря 2020-го Игнатенко был депутатом Николаевского облсовета от партии "Слуга народа" и заместителем Председателя постоянной комиссии по вопросам промышленной политики, предпринимательства, транспортной инфраструктуры, водного комплекса, энергетики, связи и цифровизации.

Напомним

1 декабря Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры и назначила вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития громад, территорий и инфраструктуры.