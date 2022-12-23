В следующем году Украина должна быть представлена в 30 странах Африки – Зеленский

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В следующем году запланировано открытие посольств Украины в 10 африканских странах. Но при этом перед дипломатами стоит задача достичь представленности в 30 государствах Африки. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Конференции послов Украины “Война и новые горизонты в мире”, передает УНН.

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«Мы перезагружаем отношения с десятками стран Африки. В следующем году это усилить, уже определены 10 государств, где будут открыты новые посольства Украины в Африке. Должны достичь представления в 30 странах африканского континента. Также мы разработали концепцию торгового дома “Украина-Африка” с открытием его представительств в крупнейших странах африканского континента.

Кроме того, как отметил Президент, Украина должна найти формат лидерства в стратегических процессах в странах Латинской Америки и Азии.

«Нужны паспорта отношений Украины с каждой страной, как это сделано сегодня нами со странами Африки», – добавил Зеленский.

Напомним

В октябре Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало возможность организации саммита Украина – Африка в Украине.