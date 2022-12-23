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Украина планирует расширить сферу влияния в мире – Зеленский

Украина планирует расширить сферу влияния в мире – Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украина должна расширить географию своего влияния в мире. Для этого планируется создание украинского агентства международной помощи. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Конференции послов Украины “Война и новые горизонты в мире”, передает УНН.

Цитата

«Нужно вывести новый уровень способности Украины во внешней политике. Нам нужен такой инструмент, который позволит нашему государству являться субъектом реагирования на кризисные ситуации в мире. Наше присутствие должно быть ощутимым всем, а в нашей помощи должны быть заинтересованы все. Для этого мы готовим создание украинского Агентства международной помощи, которое расширит географию нашего влияния и создаст дополнительные линии сотрудничества с партнерами. Как мы обеспечиваем устойчивость нашему государству вместе с партнерами, мы можем помочь другим государствам сохранять и развивать устойчивость. В качестве примера мы можем рассмотреть наше сотрудничество с партнерами в области продовольственной безопасности, диджитализации и киберзащиты», – сообщил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году.

Источник: УНН
Теги: Украина, дипломатия, Владимир Зеленский
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