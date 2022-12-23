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Бывший вице-президент Европарламента проведет Рождество в тюрьме по решению суда

Бывший вице-президент Европарламента проведет Рождество в тюрьме по решению суда

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Ева Кайли проведет рождественские каникулы в тюрьме, решил в четверг бельгийский суд, информирует УНН ссылаясь на Politico.

Детали

Согласно пресс-релизу, после слушания, на котором адвокаты Кайли настаивали на ее освобождении из тюрьмы с электронной меткой, суд "продлил срок предварительного заключения на один месяц".

Бывший вице-президент Европейского парламента находится в тюрьме почти две недели после того, как была арестована.

Кайли может обжаловать решение в течение 24 часов, и ее дело будет пересмотрено в течение 15 дней. Ее греческий адвокат Михалис Димитракопулос заявил, что они не будут оспаривать это решение.

Добавим

Еву Кайли обвиняют в коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации для лоббирования интересов Катара и Марокко. Ее партнер, работавший помощником одного из депутатов Европарламента, также находится под стражей.

Источник: УНН
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