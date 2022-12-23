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В ВСУ утвердили список военных, которые будут учиться на ПВО Patriot

В ВСУ утвердили список военных, которые будут учиться на ПВО Patriot

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Уже определены специалисты, которые будут направлены на обучение по управлению комплексами ПВО Patriot. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

«Каждый ЗРК имеет свои нюансы, поэтому нужно знать, какой тип нам предоставляют. Пока эта информация не обнародуется. Специалисты уже определены. Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Лещук, как и с пилотами, утвердил перечень людей, которые могут быть направлены на это обучение. Наши специалисты за несколько недель научились умело оперировать комплексами IRIS-T и NASAMS. Возможно, для Patriot понадобится немного больше времени, ведь это другая техника, более мощная и более дальнобойная», – сообщил Игнат.

Напомним

Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства заявил журналистам CNN, что для того, чтобы украинские войска были должным образом подготовлены для работы с системой батарей Patriot, понадобится "несколько месяцев".

Источник: УНН
Теги: ПВО, война
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