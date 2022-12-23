IBOX BANK и Mastercard объявили победителя розыгрыша автомобиля среди абонентов Vodafone

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Первый транзакционный банк IBOX BANK вместе с партнерами Mastercard и Vodafone объявили результаты розыгрыша автомобиля. Победительницей конкурса стала Анастасия Гаврилова из Киева. Об этом сообщили в пресс-службе Банка, передает УНН.

Детали

Победительница не сразу поверила в то, что стала обладательницей новенького кроссовера, и это стало приятным подарком под новогоднюю елку – новенький электромобиль GAC AION Y.

Результаты розыгрыша кроссовера стали известны во время прямого эфира на официальной Instagram-странице IBOX BANK https://www.instagram.com/iboxbank.online/. Победитель акции определен с помощью рандомайзера на сайте Random.org среди более 10 000 участников акции.

Принять участие в акции могли все абоненты Vodafone, которые в течение периода акции пополнили счет картой Mastercard. Чтобы выиграть электромобиль, нужно было в период действия акции сделать 5 пополнений номера телефона оператора Vodafone Украина в приложении My Vodafone или в вебверсии сервиса. Сумма каждой операции при этом должна составлять не менее – 150 гривен и должна была уплачена картой Mastercard любого банка Украины.

Напомним

IBOX BANK твердо закрепился в списке лидеров банковского сектора, об этом свидетельствуют результаты за 3 квартала 2022 года, обнародованные Национальным банком Украины. По данным НБУ, он занял 8 строчку в списке самых прибыльных банков страны.