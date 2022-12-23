Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,90 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
52590

Российский дипломат заявил, что "инструкторы НАТО должны покинуть Украину до начала мирных переговоров"

Российский дипломат заявил, что "инструкторы НАТО должны покинуть Украину до начала мирных переговоров"

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Российский дипломат заявил в пятницу, что переговоры о "гарантиях безопасности" россии не могут состояться, пока в Украине остаются натовские инструкторы и "наемники" и пока продолжаются поставки западного оружия в страну, передает УНН.

Детали

В интервью российскому государственному информационному агентству ТАСС александр дарчиев, глава департамента Северной Америки мид россии, заявил, что переговоры будут преждевременными, "пока поток оружия и финансирование режима Зеленского не прекратится, а американские военнослужащие/наемники/инструкторы НАТО не покинут страну".

В своем комментарии дарчиев сказал, что переговорам также должно предшествовать "признание реалий, которые мы определили на местах", имея в виду контроль россии над частями восточной и южной Украины.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор владимир путин не является субъектом диалога и утратил адекватность. 

Источник: УНН
Теги: НАТО, война, переговоры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.