Оккупанты стали больше бросать военных техники и боеприпасов по железной дороге - Генштаб

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Рашисты увеличили объемы перевозки железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

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"Враг увеличил объемы перевозки железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском – пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины, указано в сообщении.

Кроме того, в течение суток противник нанес 1 ракетный, 4 авиационных удара, а также совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 100 950 человек, 3005 танков и сотен единиц военной техники.