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Канада осуждает продажу оружия КНДР ЧВК "Вагнера"

Канада осуждает продажу оружия КНДР ЧВК "Вагнера"

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В пятницу Канада осудила поставки северокорейского оружия в россию, заявив, что соглашение Пхеньяна с частной военной компанией "Группа Вагнера" "явно нарушает международное право и резолюции Совета Безопасности ООН", информирует УНН.

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"Мы будем продолжать работать с международными партнерами, чтобы реагировать на эти события и реагировать на дальнейшие поставки оружия, если они будут иметь место", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

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Министерство иностранных дел Северной Кореи в своем заявлении отрицало, что оно поставляло оружие в россию, но не упомянуло Вагнера.

Соединенные Штаты в четверг заявили, что Северная Корея завершила поставки оружия группе Вагнера, чтобы помочь укрепить российские силы в Украине, что подтверждает новость, впервые опубликованную агентством Reuters.

Источник: УНН
Теги: Канада, КНДР, ЧВК Вагнера
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