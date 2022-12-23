Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,90 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
12750

Ситуация с электроэнергией в Киеве остается сложной, действуют экстренные графики отключений - Кличко

Ситуация с электроэнергией в Киеве остается сложной, действуют экстренные графики отключений - Кличко

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Ситуация с электроэнергией в Киеве остается сложной. Действуют экстренные графики отключений электричества. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата

"Ситуация с электроэнергией в стране и в Киеве, в частности, остается сложной. Действуют экстренные графики отключений электричества. В первую очередь, электроэнергией обеспечивают объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения, роддома, военные госпитали", - написал Кличко.

Добавим

По словам Кличко, водоснабжение в столице сейчас происходит в штатном режиме. Стабилизировали и теплоснабжение. За исключением случаев, где работа котельных зависит от электроэнергии. 

"... мы работаем над тем, чтобы привлечь генераторы, чтобы заживить максимальное количество котельных", - добавил городской голова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской области дефицит электроэнергии составляет около 50%: где ситуация самая сложная

Источник: УНН
Теги: Украина, электричество
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.