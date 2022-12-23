Ситуация с электроэнергией в Киеве остается сложной, действуют экстренные графики отключений - Кличко

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Ситуация с электроэнергией в Киеве остается сложной. Действуют экстренные графики отключений электричества. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

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"Ситуация с электроэнергией в стране и в Киеве, в частности, остается сложной. Действуют экстренные графики отключений электричества. В первую очередь, электроэнергией обеспечивают объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения, роддома, военные госпитали", - написал Кличко.

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По словам Кличко, водоснабжение в столице сейчас происходит в штатном режиме. Стабилизировали и теплоснабжение. За исключением случаев, где работа котельных зависит от электроэнергии.

"... мы работаем над тем, чтобы привлечь генераторы, чтобы заживить максимальное количество котельных", - добавил городской голова.

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