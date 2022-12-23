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В Запорожской и Херсонской областях оккупанты продолжают терроризировать гражданских: обстрелам подверглись более 40 населенных пунктов

В Запорожской и Херсонской областях оккупанты продолжают терроризировать гражданских: обстрелам подверглись более 40 населенных пунктов

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают терроризировать гражданских, передает УНН со ссылкой на возведение Генштаба.

Цитата

"На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают терроризировать гражданских, проживающих вдоль правого берега реки Днепр. Обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись более сорока населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В частности это – Железнодорожное, Чаривне, Орехов, Магдалиновка и Каменское Запорожской области и Херсон, Республиканец, Днепровское, Янтарное, Белозерка и Станислав на Херсонщине. Также враг нанес авиационный удар неподалеку от Каменского.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 100 950 человек, 3005 танков и сотен единиц военной техники.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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