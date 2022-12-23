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По оценкам Китая, всплеск Covid ежедневно заражает 37 миллионов человек

По оценкам Китая, всплеск Covid ежедневно заражает 37 миллионов человек

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По оценкам высшего государственного органа здравоохранения, почти 37 миллионов человек в Китае могли быть заражены Covid-19 за один день на этой неделе, что делает вспышку в стране самой большой в мире. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Согласно состоявшемуся в среду протоколу внутреннего заседания Национальной комиссии здравоохранения Китая 248 миллионов человек, или почти 18% населения, вероятно, заразились вирусом в первые 20 дней декабря. Уровень заражения превзойдет предыдущий ежедневный рекорд около 4 миллионов, установленный в январе 2022 года.

37 миллионов ежедневных случаев заболевания, по оценкам, 20 декабря – это резкое отклонение от официального подсчета только 3049 случаев заражения, зарегистрированных в Китае на этот день.

Как китайский регулятор здравоохранения пришел к своей оценке, неясно, поскольку в начале этого месяца страна закрыла свою некогда повсеместную сеть кабин для тестирования ПЦР.

Быстрое снятие Пекином ограничений привело к беспрепятственному распространению высококонтагиозных вариантов коронавируса среди населения с низким уровнем природного иммунитета. По оценкам агентства, более половины жителей провинции Сычуань на юго-западе Китая и столицы Пекина инфицированы.

В настоящее время люди в Китае используют экспресс-тесты на антигены для выявления инфекций и они не обязаны сообщать о положительных результатах. Тем временем правительство прекратило публикацию ежедневного количества бессимптомных случаев.

Официальные лица заявили, что в Пекине, который первым пострадал, начинают наблюдаться пики тяжелых и критических случаев заболевания Covid, хотя общий уровень заражения снижается. Тем временем вспышка распространяется из городских центров в сельские районы Китая, где часто не хватает медицинских ресурсов.

Чен Цинь, главный экономист консалтинговой компании MetroDataTech, прогнозирует, что текущая волна в Китае достигнет пика в период с середины декабря по конец января в большинстве городов, основываясь на анализе поисковых запросов по ключевым словам в Интернете. Его модель предполагает, что всплеск повторного открытия уже является причиной десятков миллионов случаев заражения ежедневно, причем больше всего случаев заболевания наблюдается в городах Шэньчжэнь, Шанхай и Чунцин.

Источник: УНН
Теги: Китай, Коронавирус
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