По оценкам Китая, всплеск Covid ежедневно заражает 37 миллионов человек

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По оценкам высшего государственного органа здравоохранения, почти 37 миллионов человек в Китае могли быть заражены Covid-19 за один день на этой неделе, что делает вспышку в стране самой большой в мире. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Согласно состоявшемуся в среду протоколу внутреннего заседания Национальной комиссии здравоохранения Китая 248 миллионов человек, или почти 18% населения, вероятно, заразились вирусом в первые 20 дней декабря. Уровень заражения превзойдет предыдущий ежедневный рекорд около 4 миллионов, установленный в январе 2022 года.

37 миллионов ежедневных случаев заболевания, по оценкам, 20 декабря – это резкое отклонение от официального подсчета только 3049 случаев заражения, зарегистрированных в Китае на этот день.

Как китайский регулятор здравоохранения пришел к своей оценке, неясно, поскольку в начале этого месяца страна закрыла свою некогда повсеместную сеть кабин для тестирования ПЦР.

Быстрое снятие Пекином ограничений привело к беспрепятственному распространению высококонтагиозных вариантов коронавируса среди населения с низким уровнем природного иммунитета. По оценкам агентства, более половины жителей провинции Сычуань на юго-западе Китая и столицы Пекина инфицированы.

В настоящее время люди в Китае используют экспресс-тесты на антигены для выявления инфекций и они не обязаны сообщать о положительных результатах. Тем временем правительство прекратило публикацию ежедневного количества бессимптомных случаев.

Официальные лица заявили, что в Пекине, который первым пострадал, начинают наблюдаться пики тяжелых и критических случаев заболевания Covid, хотя общий уровень заражения снижается. Тем временем вспышка распространяется из городских центров в сельские районы Китая, где часто не хватает медицинских ресурсов.

Чен Цинь, главный экономист консалтинговой компании MetroDataTech, прогнозирует, что текущая волна в Китае достигнет пика в период с середины декабря по конец января в большинстве городов, основываясь на анализе поисковых запросов по ключевым словам в Интернете. Его модель предполагает, что всплеск повторного открытия уже является причиной десятков миллионов случаев заражения ежедневно, причем больше всего случаев заболевания наблюдается в городах Шэньчжэнь, Шанхай и Чунцин.