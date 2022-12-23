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В Киеве не будут работать трамваи и троллейбусы из-за дефицита электроэнергии

В Киеве не будут работать трамваи и троллейбусы из-за дефицита электроэнергии

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Киеве из-за дефицита электроэнергии прекращают работу наземного электротранспорта столицы - трамваев и троллейбусов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Киева, передает УНН.

Цитата

"Из-за дефицита электроэнергии мы приняли решение о прекращении работы наземного электротранспорта столицы - трамваев и троллейбусов. На всех маршрутах наземного электротранспорта теперь курсируют автобусы", - написал Кличко в Telegram.

Детали

По словам мэра, чтобы обеспечить перевозку киевлян на маршрутах, где ездили трамваи и троллейбусы, выпустили 222 автобуса. Это дополнительных 38 автобусных маршрутов взамен троллейбусам. И 17 – взамен трамваев.

"В общей сложности сегодня на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов. Это - весь подвижной состав автобусов, которые есть в наших автопарках. Также перевозки обеспечивают и частные перевозчики - на 98 маршрутах работают всего 846 автобусов", - добавил Кличко.

Метро в Киеве работает. Открыто 50 станций из 52. Две станции - "Гидропарк" и "Днепр" - временно закрыты.

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Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, трамвай
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